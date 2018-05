Eνα... μοναδικό αντίο της Αρσεναλ στον Βενγκέρ! (vids)

22 χρόνια, 1235 ματς, 3 πρωταθλήματα, 7 κύπελλα, αήττητο ρεκόρ... Ο Αρσέν Βενγκέρ βρέθηκε για τελευταία φορά στον πάγκο της Αρσεναλ και οι Λονδρέζοι τον αποχαιρέτησαν με έναν απίθανο τρόπο.

Huddersfield's lap of appreciation meant the boss couldn't go over to our fans at full-time... but he was determined to pay our visiting supporters one final visit once the pitch had cleared #MerciArsène pic.twitter.com/XfQWkzDCAB

— Arsenal FC (@Arsenal) May 13, 2018