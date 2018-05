Ασταμάτητος ο Σαλάχ «άρπαξε» ακόμα ένα βραβείο (pic)

Έπειτα από το βραβείο του καλύτερου παίκτη της χρονιάς τόσο από τους ποδοσφαιριστές όσο και από τους δημοσιογράφους, και μετά και το βραβείο του MVP της Λίβερπουλ για τη φετινή σεζόν, ο Σαλάχ ανακηρύχθηκε και κορυφαίος παίκτης της σεζόν από τη λίγκα.

«Είχαν πει ότι δεν κατάφερα να πετύχω την πρώτη μου φορά εδώ. Γι' αυτό πάντα είχα στο μυαλό μου να καταφέρω να πετύχω στην Premier League. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος για το βραβείο», σχολίασε ο Σαλάχ.

"I'm very happy, it's an honour to win this award. It was always in my mind to come back to the @premierleague to show the people that say I didn't succeed here the first time."

Liverpool FC (@LFC) 13 Μαΐου 2018