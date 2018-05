Βγήκε από την εντατική ο Φέργκιουσον

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε ότι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βγήκε από την εντατική μετά την εγχείρηση που είχε κάνει στον εγκέφαλο το περασμένο Σάββατο (05/05). Ο Σκωτσέζος θα συνεχίσει τη θεραπεία του στο νοσοκομείο. Όλα δείχνουν ότι η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται συνεχώς, καθώς μόλις λίγες ώρες νωρίτερα είχε ξυπνήσει από το κώμα.

Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.

His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7

— Manchester United (@ManUtd) May 9, 2018