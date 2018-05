Ο Αγουέρο μέσα από τα μάτια του Μέσι (vid)

Η ταινία έχει θέμα τη ζωή και την καριέρα του Σέρχιο Αγουέρο μέσα από τα μάτια των γονιών του και του Λιονέλ Μέσι. «Μπορεί να κάνει τα πάντα στην επίθεση», είναι από τις ατάκες του τελευταίου για τον συμπατριώτη του, που ξεκίνησε να παίζει σε επαγγελματικό επίπεδο από τα 15 του.

A feature-length film telling the story of @aguerosergiokun's life and career through the eyes of his mum, dad and Lionel Messi.

WATCH: https://t.co/O8kGW8kB1z pic.twitter.com/EYKWcXekB0

— Manchester City (@ManCity) May 1, 2018