Η φοβερή προσποίηση του Μέσι που έριξε κάτω τον Μπόατενγκ αναβίωσε με πρωταγωνιστή τον Σαλάχ και «θύμα» τον Μπρίτος της Γουότφορντ. Ο Αιγύπτιος επιθετικός άδειασε και... ξάπλωσε τον αντίπαλο αμυντικό, για να σκοράρει το 25ο φετινό του στην Premier League.

Salah out here being just disrespectful #LIVWAT pic.twitter.com/NkwVYPcicD

— Ryan Krasnoo (@RyanKras) March 17, 2018