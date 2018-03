Οργή στο Λονδίνο και παιδιά στον πάγκο να σωθούν! (vid, pics)

Η κατάσταση ξέφυγε στο London Stadium, oι οπαδοί της Γουέστ Χαμ δεν άντεξαν την... τριάρα από τη Μπέρνλι και ξέσπασαν. Οι Λονδρέζοι σταμάτησαν να βλέπουν το ματς και κατευθύνθηκαν απειλητικά προς τα επίσημα, όπου βρίσκονται οι ισχυροί άνδρες της ομάδας. Δεκάδες άνδρες της ασφάλειας μπήκαν μπροστά τους για να μην ξεφύγει η κατάσταση, ενώ αρκετά παιδιά κατευθύνθηκαν στον πάγκο της Γουέστ Χαμ για να μην υπάρξουν άσχημες καταστάσεις.

West Ham fans have left their seats and directing abuse at the co-owners in the directors box. pic.twitter.com/gZ5Vk8RGg3

— Sam Inkersole (@Sam_InkersoleTM) March 10, 2018