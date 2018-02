Βλέπει Γουίγκαν και... τρέμει η Σίτι στο FA Cup! (pic & vids)

Εφιάλτες βλέπει η Μάντσεστερ Σίτι όταν αντιμετωπίζει την Γούιγκαν στο FA Cup, κάτι που επιβεβαιώθηκε και το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Γκριγκ με το γκολ του απέκλεισε τους... πολίτες και χάρισε στην ομάδα του την πρόκριση στα ημιτελικά.

Όλα άρχισαν όμως στον τελικό του 2013, όταν ο Γουότσον σκόραρε στις καθυστερήσεις και έδωσε το τρόπαιο στους Latics

Ένα χρόνο μετά το έργο επαναλήφθηκε στα προημιτελικά. Τα γκολ του Γκόμεζ και του Περτς ήταν αρκετά για να γραφτεί το 2-1 και η Γουίγκαν να περάσει στον ημιτελικό του Wembley.

2013

2014

2018

Don’t you just love an @EmiratesFACup game against Manchester City #wafc pic.twitter.com/aVvNcK93U2

— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) 20 Φεβρουαρίου 2018