Ο Κουν Αγουέρο βρήκε πέντε φορές δίχτυα σε τέσσερα ματς πρωταθλήματος, έκανε μια ασίστ και πήρε τον τίτλο του κορυφαίου στην Premier League για τον Γενάρη. Μάλιστα, ήταν το πέμπτο βραβείο που κερδίζει στη διάρκεια της καριέρας του στο Νησί και μόνο οι Χάρι Κέιν και Στίβεν Τζέραρντ έχουν έξι.

Sergio Aguero is January's Premier League Player of the Month pic.twitter.com/7paC1KU2dD

