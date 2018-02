Επικό τρολάρισμα σε Βενγκέρ από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες! (pic)

Όχι, το Wenger Out που εμφανίστηκε στο κάτω μέρος της οθόνης των τηλεθεατών δεν αφορούσε φυσικά τον Αρσέν Βενγκέρ, αλλά η ευκαιρία για τρολάρισμα δεν πήγε χαμένη!

Ο Ελβετός αθλητής της παγοδρομίας ταχύτητας Λιβιό Βενγκέρ αποκλείστηκε από το αγώνισμα των 1500 μέτρων και όπως ήταν λογικό η καρτέλα που αναδύθηκε στην οθόνη έγραφε... Wenger Out!

Κάπως έτσι οι οπαδοί της Άρσεναλ βρήκαν την ευκαιρία να τρολάρουν τον Αρσέν Βενγκέρ χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία στα social media...

The 'Wenger Out' brigade have made it to the Winter Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/Mk7Th2mwbM

— ODDSbible (@ODDSbible) February 13, 2018