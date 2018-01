«Απολογήθηκε» για το λάθος του ο Τσεχ

Την δυσαρέσκειά του για το λάθος που έκανε εξέφρασε μέσω του twitter ο Πετρ Τσεχ με τον τερματοφύλακα της Άρσεναλ να κάνει μεγάλη γκέλα στο ματς με την Σουόνσι δίνοντας την ευκαιρία στον Αγιού να κάνει το 2-1.

Αναλυτικά ο Τσέχος ανέφερε: «Παρότι τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού, απαιτώ από τον εαυτό μου να δίνει το 100% και δεν είμαι χαρούμενος που έκανα ένα τέτοιο σήμερα. Επιστροφή στη δουλειά από αύριο».

Although mistakes are part of the game I always expect 100 % from myself and I’m not happy with the one I made today ... back to work tomorrow !

