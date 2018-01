Τα... είπε με τους οπαδούς ο Χολέμπας (vid)

Οι Χόρνετς γνώρισαν την 11η ήττα στα 13 τελευταία εκτός έδρας ματς με συνέπεια να μείνουν εκτός κυπέλλου! Οι οπαδοί αντέδρασαν κι έπειτα το τέλος της αναμέτρησης αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες. Καμπασέλε και Χολέμπας που ήταν σε κοντινό σημείο είχαν διάλογο με μικρή μερίδα, αν και σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Μπεν Γουότσον το video που κυκλοφορεί φαινόταν χειρότερο από ό, τι στην πραγματικότητα.

Watford fans and players exchanging words after their loss at Southampton today. (Via @fc_watford) pic.twitter.com/wFDvYlemE3

