Στο Λονδίνο ο Μχιταριάν! (pics)

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα βρήκαν για απλή ανταλλαγή των Σάντσες - Μχιταριάν με την ομάδα του Λονδίνου να μην παίρνει χρήματα.

Τελικά, ο Αρμένιος είναι ήδη στην αγγλική πρωτεύουσα και αναμένεται πλέον μόνο το τυπικό σκέλος ώστε να γίνει παίκτης του Βενγκέρ κι ο Χιλιανός να φορέσει τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν από την άφιξη του Μχιταριάν στο Λονδίνο:

Henrikh Mkhitaryan is in London (via @Journo_Paul) pic.twitter.com/10eDS7jlw9

— 101 Great Goals (@101greatgoals) January 20, 2018