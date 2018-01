Μαυροπάνος: «Oταν όλοι εβλεπαν Ροναλντίνιο, εγώ ήμουν με Αρσεναλ» (vid)

«Come on you Gunners» ήταν η πρώτη ατάκα του Μαυροπάνου στα αγγλικά στη συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι της νέας του ομάδας. Ο Ελληνας αμυντικός προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αν και η Αρσεναλ ήταν πάντα στην καρδιά του. «Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την ομάδα, υπόσχομαι να δώσω τα πάντα για να ευχαριστήσω τους οπαδούς. Είναι μεγάλη τιμή και είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ συναισθηματικός. Θυμάμαι την πρώτη φορά που άρχισα να παρακολουθώ την Άρσεναλ, ήταν ο τελικός του Champions League του 2006. Όλοι μιλούσαν για τον Ροναλντίνιο, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε ήταν το πάθος με το οποίο έπαιζαν οι παίκτες της Άρσεναλ. Μπορεί να έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λέμαν, αλλά συνολικά έπαιξαν καλύτερα από τη Μπαρτσελόνα. Μπορεί να έχασαν, αλλά ήμουν πραγματικά εντυπωσιασμένος από την απόδοσή τους. Από τότε άρχισα να παρακολουθώ πιο στενά την Αρσεναλ» τόνισε ο Μαυροπάνος και κατέληξε: «Έχουν υπάρξει πολλοί καλοί παίκτες όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στέκομαι περισσότερο στον Τιερί Ανρί. Δυναμικός, γρήγορος και μπορούσε να σκοράρει με όλους τους τρόπους».

We spoke to Konstantinos Mavropanos at the training ground this week...

He's still working on his English - so here's the first phrase we taught him#WeAreTheArsenal pic.twitter.com/KopTlzxkZ7

— Arsenal FC (@Arsenal) January 19, 2018