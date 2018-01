Βασικός και βράχος ο Μαυροπάνος στην Άρσεναλ! (pics, vid)

Η Αρσεναλ διαφήμισε στο twitter της ότι νέο απόκτημα, από τον ΠΑΣ Γιάννινα, ξεκινά βασικός στη δεύτερη ομάδα και ο Ελληνας άσος φρόντισε να κάνει πολύ καλή εντύπωση. Ο 20χρονος ξεκίνησε σε σχήμα με τρία σέντερ-μπακ και βοήθησε την ομάδα του να κρατήσει την εστία της ανέπαφη και να επικρατήσει με το εντυπωσιακό 4-0 σε βάρος των Red Devils.

Από το 1.94μ. ο Μαυροπάνος ήταν κυρίαρχος στον αέρα, κέρδισε πόντους με την ταχύτητά του και έκανε ιδιαίτερη εντύπωση με το ότι μπορούσε να πασάρει την μπάλα εξαιρετικά και με τα δύο πόδια. Στο 62' είδε κίτρινη κάρτα και μετά το 1-0 θα μπορούσε μάλιστα να έχει πετύχει γκολ, δεν τα κατάφερε, όμως η παρουσία του ήταν το λιγότερο θετική για τους Gunners.

Mavropanos impressive so far, looks a real talent. https://t.co/JwqmwLs9nl

4-0 full time good game, Nketiah with 2 good goals. Mavropanos played very well winning everything that came to him. #AFCU23

— ArsenalTalk (@ArsenalTalk9) 15 Ιανουαρίου 2018