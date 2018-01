Ο Μπεραχίνο πήγε να παίξει στο Ολντ Τράφορντ μια ημέρα πριν...(vid)

Απίθανα πράγματα... Ο Μπεραχίνο βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Στόουκ με τη βαλίτσα για να αναχωρήσει με την υπόλοιπη ομάδα για το Μάντσεστερ! Ωστόσο, ξέχασε μια... σημαντική λεπτομέρεια, το ταξίδι είναι αύριο, αφού οι Πότερς φιλοξενούνται το βράδυ της Δευτέρας από τη Γιουνάιτεντ. Το λες και... γκάφα της χρονιάς!

Saido Berahino turning up in his match-day tracksuit ready for Stoke’s trip to Manchester United, buts it’s tomorrow...

