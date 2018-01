Η Γουέστ Χαμ κατήγγειλε οπαδό της που έβριζε το νεκρό παιδί αντίπαλου παίκτη (vid)

Όταν το ματς της Γουέστ Χαμ με την Γουέστ Μπρομ στο Λονδίνο ολοκληρώθηκε ακολούθησαν άσχημες σκηνές ανάμεσα στον Λίβερμορ, μέσο της τελευταίας, και ενός οπαδού των σφυριών.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο παίκτης ο οπαδός έβρισε το νεκρό του παιδί, που έχασε τη ζωή του το 2014. Η Γουέστ Χαμ ξεκίνησε άμεσα έρευνα για το περιστατικό, επιβεβαίωσε το συμβάν, εντόπισε τον οπαδό της και τον κατήγγειλε στην Ομοσπονδία, που θα αναλάβει δράση για την τιμωρία του.

Was right next to the Livermore incident. Here he is being taken away... pic.twitter.com/rhTmI44dsF

— WEARNOWHU (@ironswhufc66) January 2, 2018