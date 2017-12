Νέα τιμωρία για «βουτιά» στην Premier League (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Ο Αργεντινός επιτελικός μέσος των «σφυριών» εκμαίευσε το πέναλτι σε μαρκάρισμα που προσπάθησε να του κάνει ο Πέτερς, στη Σαββατιάτικη νίκη επί των «πότερς» με το τελικό 3-0.

Η FA έκρινε πως ο Λανσίνι ξεγέλασε τον ρέφερι και πλέον τον καλεί σε απολογία, με την τιμωρία να είναι δεδομένη, όπως συνέβη και με τον Ουμάρ Νιάς που απουσίασε από δύο παιχνίδια των «ζαχαρωτών».

Hello @FA, two game ban for Manuel Lanzini please. pic.twitter.com/QnwlUaif8W

— Royal Blue Mersey (@RBMersey) December 16, 2017