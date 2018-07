Ο Μόντριτς πανηγύρισε με παιδάκι με σύνδρομο Down (vid)

Το βίντεο είναι από τους πανηγυρισμούς στο Ζάγκρεμπ, την επόμενη μέρα του τελικού του Μουντιάλ, αλλά κυκλοφόρησε τώρα. Και δείχνει τον Λούκα Μόντριτς να επιβεβαιώνει πόσο ξεχωριστός είναι και σαν άνθρωπος. Τη στιγμή της ευφορίας, εκείνος είδε στο πλήθος ένα παιδάκι με σύνδρομο Down, το ανέβασε στο stage και γιόρτασαν μαζί, γνωρίζοντας την αποθέωση και οι δυο τους.

Modric invited a boy from the crowd with Down’s syndrome to join Croatia’s World Cup celebrations on stage pic.twitter.com/pdUpCTb7vS

— M•A•J¹³ (@Ultra_Suristic) July 18, 2018