Η υπόσχεση του Κέιν στον μικρό μαχητή της ζωής (vid)

Η ιστορία του μικρού Μπεν έχει συγκινήσει το Νησί και η Εθνική Αγγλίας είναι στο πλευρό του στην τιτάνια μάχη του με τον καρκίνο. Πριν λίγους μήνες βρέθηκε όγκος στον εγκέφαλό του, ωστόσο έπειτα τις πρώτες χημειοθεραπείες τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Ο γιατρός που τον παρακολουθεί ανέβασε video, όπου ο Μπεν φορά τη φανέλα της Εθνικής «Ο Μπεν έχει ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία του για τον όγκο εγκεφάλου. Πριν την θεραπεία δεν μπορούσε να περπατήσει ή να μιλήσει. Πριν μια εβδομάδα όλα άλλαξαν, αφού ζήτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, οπότε του το φέραμε. Αγγλία και Χάρι Κέιν, μπορείτε να κάνετε το ίδιο;» έγραψε. Ο αρχηγός της Αγγλίας απάντησε αμέσως: «Γεια σου Μπεν, να ξέρεις πως είσαι έμπνευση για μας. Συνέχισε να μάχεσαι και θα κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε το χαμόγελο στο πρόσωπό σου».

Hi Ben, I've seen your video and you are an inspiration. Carry on fighting and we'll do everything we can on Saturday to keep a smile on your face! #BensWorldCup https://t.co/2Hgo3IC2lb

