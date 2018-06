Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης είδε φωτογραφίες και βίντεο με τον Μαραντόνα πριν, κατά την διάρκεια και μετά το ματς της Αργεντινής με την Νιγηρία. Κάποια από αυτά σοκάρουν, όπως το παρακάτω που δείχνει τον «Θεό της μπάλας» να μην... χαμπαριάζει τι γίνεται γύρω του, αφού είναι στον κόσμο του.

More video of #Maradona showing his pretty messed up state! Have to wonder if he’s relapsed... #MaraDroga #ARG pic.twitter.com/TORuNEql8Y

