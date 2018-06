Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χτύπησε από πίσω τον Πουραλιγκάντζι σε μία φάση που φάνηκε να χρησιμοποιεί τον αγκώνα του. Ο διαιτητής συμβουλεύτηκε το VAR και αποφάσισε να τον τιμωρήσει με κίτρινη κάρτα. Δείτε τη φάση και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

If it would have been anyone else other Cristiano Ronaldo, Messi or Neymar, it would have been a Red Card pic.twitter.com/jUvppvmkMN

— Nabeel Hashmi (@iNabeelHashmi) June 25, 2018