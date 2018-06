Πώς ο Ρώσος αμυντικός χάλασε το τείχος της ομάδας του στο γκολ του Σουάρες (vid)

Το τείχος ούτως ή άλλως δεν ήταν καλά στημένο από τον γκαφαδόρο Ακινφέεβ. Ωστόσο, αυτό που έκανε ο Ιγκνασέβιτς, είναι μαγικό. Στο φάουλ του Λουίς Σουάρες, με το οποίο έγινε το 1-0 για την Ουρουγουάη, ο Ρώσος αμυντικός αντί να κλείσει το ρήγμα που είχαν δημιουργήσει οι αντίπαλοι, τους έσπρωξε και δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερο κενό απ' όπου και μπήκε το γκολ. Και αυτά από έναν πολύπειρο διεθνή 38 ετών.

Ignashevich doing his best to help Suarez pic.twitter.com/Y9szFYLWOK

— cruijffista (@cruijffistas) June 25, 2018