Τα «χρόνια πολλά» του Σαμπάολι στον Μέσι (vid)

Οι σχέσεις των δύο ανδρών λέγεται ότι είναι ψυχρές με την κατάσταση στην Αργεντινή να έχει φτάσει στα όριά της μετά τις εμφανίσεις της Αλμπισελέστε στα γήπεδα της Ρωσίας.

Πάντως, κατά τη διάρκεια της πρωινής προπόνησης της Αργεντινής, ο Σαμπάολι πήγε προς το μέρος του Μέσι και τον φίλησε για τα «χρόνια πολλά» λόγω των γενεθλίων του.

Κάποιοι ερμηνεύουν τον χαιρετισμό αυτό ως «ψυχρό». Τα συμπεράσματα δικά σας...

Messi celebrates 31 years today and Sampaoli congratulated him before training, caught by @Felix_Kneidl @OmnisportNews @OmnisportWC pic.twitter.com/sOpOxcLWxf

— Horacio Abadie (@tanoabadie) 24 Ιουνίου 2018