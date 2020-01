Τελικά δεν γινόταν να μείνει. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόλυση του Ερνέστο Βαλβέρδε, καθώς το βάρος της γνώμης των οπαδών έγειρε εις βάρος της παραμονής του. Η ήττα-αποκλεισμός από την Ατλέτικο στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της απογοήτευσης στην Μπαρτσελόνα εις βάρος του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Ο Βάσκος τεχνικός μπορεί να είχε κατακτήσει τη La Liga στις δύο χρονιές του εκεί (1 Κύπελλο, 1 Σούπερ Καπ) και να είχε την ομάδα 1η στο πρωτάθλημα, αλλά και σε έναν δύσκολο όμιλο στο Champions League, μα ελάχιστοι ήταν ευχαριστημένοι. Ετσι, έγινε ο πρώτος που απολύθηκε από τον σύλλογο από το 2003 και τον Λουίς Φαν Χάαλ.

Η διοίκηση της Μπάρτσα αφού πρώτα τον κάλεσε και συνομίλησε μαζί του, στη συνέχεια συνεδρίασε για αρκετές ώρες το απόγευμα της Δευτέρας και επιβεβαίωσε την απόφασή της να μην συνεχίσει μαζί του. Αυτά που του χρεώνονται, είναι οι δύο ανατροπές-αποκλεισμοί από Ρόμα, Λίβερπουλ και ενώ στα πρώτα ματς είχε πάρει σκορ ασφαλείας, αλλά και το ότι οι Μπλαουγκράνα δεν έπαιζαν όμορφο ποδόσφαιρο.

Ο Βαλβέρδε φέρεται ήδη να έχει μαζέψει τα πράγματά του από το προπονητικό κέντρο, ενώ την Τρίτη θα αποχαιρετήσει τους παίκτες και όσους εργάστηκαν μαζί του. Για τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού αυτός που έκλεισε ήταν ο ένατος και σημαντικότερος σταθμός της καριέρας του, η οποία ξεκίνησε το 2002 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Πιθανότερος αντικαταστάτης του φέρεται να είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Την Τρίτη η συνέντευξη Τύπου

Την Τρίτη ο Χοσέ Μαρία Μπαρτομέου θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον Ερικ Αμπιντάλ, όπου θα αναφερθούν στους λόγους της απόλυσης του Ερνέστο Βαλβέρδε, ενώ θα ανακοινώσουν και τον νέο προπονητή του συλλόγου.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e

