Ο Ισπανός επιθετικός απουσιάζει από τον περασμένο Νοέμβρη έπειτα από επέμβαση που έκανε στον αυχένα και αναμένεται να επιστρέψει από τον προσεχή Φεβρουάριο.

Στην Ατλέτικο από τη μια αναφέρουν ότι δεν θέλουν ν' αγοράσουν επιθετικό και από την άλλη όλο κυκλοφορούν σενάρια και κυρίως αναφέρονται στο όνομα του Πάκο Αλκάθερ.

Ο Ντιέγκο Κόστα, πάντως, αφού η ομάδα του και ο Σιμεόνε έφυγαν για τη Σαουδική Αραβία για να παίξουν στο Final-4 του Super Cup Ισπανίας, έκανε τα δικά του πίσω στην βίλα του. Ανέβηκε στο go-kart, έκανε βόλτα γύρω από την πισίνα και... μαντέψτε τι έγινε!

Diego Costa falling out with opponents? Entertaining.

Diego Costa falling out of a go-kart into a swimming pool? Unmissable pic.twitter.com/4LXpgRtZDm

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) January 8, 2020