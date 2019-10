Εννιά Καταλανοί αυτονομιστές τιμωρήθηκαν με φυλάκιση για το θέμα της ανεξαρτησίας της Καταλονίας, με την Μπαρτσελόνα να βγάζει ανακοίνωση υποστήριξης.

Η στάση του συλλόγου γέμισε με περηφάνια τον Ζεράρ Πικέ, ο οποίος έγραψε στο twitter, αναρτώντας και την ανακοίνωση των Μπλαουγκράνα:

«Περήφανος που αποτελώ μέρος αυτού του συλλόγου».

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS

— Gerard Piqué (@3gerardpique) October 14, 2019