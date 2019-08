Mέσι: «Φέτος, πάμε να τα πάρουμε όλα» (vid)

Γίνεται κάθε καλοκαίρι. Στο τελευταίο φιλικό στο Καμπ Νόου, ο αρχηγός παίρνει το μικρόφωνο και θέτει τους στόχους για τη νέα σεζόν. Πέρσι το καλοκαίρι ο Λιονέλ Μέσι είχε υποσχεθεί το Champions League στους φίλους της Μπαρτσελόνα όμως το 4-0 από τη Λίβερπουλ ήταν βαρύ για τον σύλλογο.

Φέτος ο Λιονέλ Μέσι μετά το φιλικό με την Αρσεναλ πήρε ξανά το μικρόφωνο. Μίλησε για την περσινή σεζόν δίνοντας βαρύτητα στο πρωτάθλημα, αλλά αναφέρθηκε και στις επιτυχίες. Ομως έθεσε ξανά τον στόχο για φέτος. Champions League, πρωτάθλημα και Κύπελλο.

«H αλήθεια είναι πως είναι δύσκολο να πεις κάτι σήμερα μετά την περσινή σεζόν, έτσι δεν είναι; Αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα και θα κάνω το ίδιο που είχα κάνει και πέρσι. Εμπιστεύομαι αυτή την ομάδα, αυτούς τους παίκτες, αυτούς τους προπονητές και δεν έχω αμφιβολία ότι θα παλέψουμε για όλα ξανά», είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Πέρσι, είναι αλήθεια, πως τελείωσε κάπως άδοξα μετά τα όσα έγιναν, αλλά νομίζω πως πρέπει να πάρουμε ένα credit για το πρωτάθλημα που κατακτήσαμε. Το 8ο πρωτάθλημα σε 11 χρόνια. Αυτό, για οποιοδήποτε σύλλογο, θα ήταν ένα τρομερό επίτευγμα. Ισως δεν του δώσαμε το σεβασμό που απαιτούνταν, αλλά σε λίγα χρόνια θα καταλάβουμε πόσο δύσκολο ήταν. Αλλά όπως ξέρετε όλοι και όπως θέλετε όλοι αυτός ο σύλλογος πάντα παλεύει για όλα και φέτος δεν θα αλλάξει κάτι. Ανυπομονούμε για την φετινή σεζόν και ελπίζω να νιώθετε το ίδιο»

