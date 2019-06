Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε υποσχεθεί ότι θα αγόραζε έναν νέο Galactico και το έκανε με τον Εντέν Αζάρ. Το επόμενο που ήθελε ο πρόεδρος της Ρεάλ ήταν μία σούπερ φιέστα και το πέτυχε κι αυτό. Οι οπαδοί της Βασίλισσας σχεδόν γέμισαν το “Σαντιάγο Μπερναμπέου” (ακόμα και φίλος της Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε στην εξέδρα). 50.000 υποδέχτηκαν τον Βέλγο σούπερ σταρ με τιμές που θύμισαν την παρουσίαση του Κριστιάνο Ρονάλντο το 2009 (μόνο στον Πορτογάλο συγκεντρώθηκαν περισσότεροι). Η αλήθεια είναι ότι εκείνη η υπερπαραγωγή που είχε στηθεί με τον CR7 δεν επαναλήφθηκε και δεν γίνεται να υπάρξει παρόμοιά της, αλλά και αυτή ήταν αναμφίβολα μία γιορτή για τη Βασίλισσα και τους... υπηκόους της, που στηρίζουν πολλά στο νέο απόκτημά τους.

