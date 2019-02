«Βεβήλωσαν» με... νεκρά ποντίκια και μπύρες την πλακέτα του Κουρτουά! (pic)

Οι οπαδοί της Ατλέτικο δεν έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τον Τιμπό Κουρτουά μετά την απόφασή του να υπογράψει στην Ρεάλ το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, αρχικά έσβησαν το όνομά του από την πλακέτα που υπάρχει έξω από το Wanda Metropolitano πριν λίγους μήνες.

Η διοίκηση διόρθωσε τη ζημιά από τότε, όμως πριν το ντέρμπι με την Ρεάλ οι οπαδοί επανήλθαν και τοποθέτησαν... νεκρά ποντίκια, άδεια τενεκεδάκια μπύρας και προϊόντα από... sex shop!

The collection of rubbish on Thibaut Courtois' plaque outside the Wanda Metropolitano keeps growing... We'll be honest, we're a bit baffled by the shortbread #tsfpAtTheGames pic.twitter.com/ZRTku9Lrmo

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) February 9, 2019