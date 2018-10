Ασχημος τραυματισμός για Μέσι και αποχώρηση... (vid, pics)

Ο Μέσι πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο 12' , αλλά τέσσερα λεπτά η τύχη του γύρισε την πλάτη. Ο Αργεντίνος στη μοναμαχία με τον Βάσκες έπεσε άτσαλα, γύρισε το χέρι του και το Καμπ Νου πάγωσε! Ο Μέσι σφάδαζε και το ιατρικό τιμ του τοποθέτησε άμεσα ειδικό νάρθηκα. Φυσικά, ο Αργεντίνος αποχώρησε από το ματς και ο Βαλβέρδε είναι σε αναμμένα κάρβουνα, μιας και ακολουθούν τα ματς με Ιντερ και Ρεάλ.

Messi has injured his arm/elbow #BARCELONASEVILLA

- Messi scores 2nd goal for Barcelona pic.twitter.com/fvUPCVYRW3

