Ιδιαίτερα γνωστός δεν ήταν, αλλά πέρσι όσοι παρακολουθούν La Liga, θα έπαθαν την πλάκα τους. Ο Ενις Μπάρντι είναι ένας 23χρονος Σκοπιανός μεσοεπιθετικός που εκτελεί τα φάουλ σαν να ήταν πέναλτι. Αυτή τη φορά ξαναχτύπησε με φοβερό γκολ-φάουλ (60') και χάρισε στη Λεβάνττε το 0-1 στην έδρα της Χετάφε, με την ομάδα του να παίρνει δεύτερο διαδοχικό τρίποντο.

Levante set piece master Enis Bardhi with another stunner this afternoon at Getafe. Football needs more of these players who only score beautiful goals. pic.twitter.com/g1GAshY4QW

— Colin Millar (@Millar_Colin) October 6, 2018