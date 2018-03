Τα... πήρε με τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα ο Βαλβέρδε (vid)

Οι «μπλαουγκράνα» ήταν οι μεγάλοι νικητές του ντέρμπι με τους «ροχιμπλάνκος» στο Καμπ Νόου, όμως η ένταση δεν έλειψε από τον προπονητή τους, Ερνέστο Βαλβέρδε, για εξωαγωνιστικό λόγο.

Στο 36' της αναμέτρησης ο Αντρές Ινιέστα αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι, με τον τεχνικό των Καταλανών να επιλέγει τον Αντρέ Γκόμεζ ως αντικαταστάτη του.

Το κοινό της Μπαρτσελόνα δεν υποδέχθηκε με καλό τρόπο την επιλογή, αποδοκιμάζοντας τον Πορτογάλο μέσο, με τον κατά κανόνα ψύχραιμο Βαλβέρδε να εξανίσταται και να απευθύνεται εκνευρισμένος προς τους οπαδούς, λέγοντας «Γαμ..., είμαστε γηπεδούχοι, γαμ...».

Δείτε το βίντεο:

| Valverde was upset at the fans for whistling Gomes. pic.twitter.com/rmRDq0jwp4

