Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Κύπελλο (pic)

Οι αντίπαλοι της ομάδας μας στον 5ο όμιλο του Κυπέλλου Ελλάδας είναι οι Λεβαδειακός, Παναχαϊκή και Άρης Αβάτου. Olympiacos will play in the Greek Cup Group E against Levadiakos, Panachaiki and Aris Avato. #olympiacos #greekcup #draw

A post shared by olympiacosfc (@olympiacosfc) on Sep 18, 2018 at 2:55am PDT