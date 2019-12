Φαν Ντάικ, Κέιν & Λουκάκου για γυναικείο ποδόσφαιρο: «Είναι ώρα για δράση» (vid)

Για πρώτη φορά στην ιστορία η UEFA διοργανώνει καμπάνια αφιερωμένη στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για ένα 5ετές σχέδιο (2019-2024), το οποίο έχει στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει το την θέση των γυναικών στο ποδόσφαιρο, αλλά και το ίδιο το άθλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν δήλωσε: «Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι το ποδόσφαιρο του "σήμερα" όχι του μέλλοντος. Είναι καθήκον της UEFA ως ηγέτιδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να ενισχύσει τη θέση του αθλήματος.

Επομένως ο οργανισμός θα επενδύσει συγκεκριμένα ποσά εκεί, προκειμένου το γυναικείο ποδόσφαιρο να αρχίσει να στοχεύει ψηλά, εκεί δηλαδή που του αρμόζει να είναι.

Υποσχόμαστε ένα πιο επαγγελματικό και κερδοφόρο παιχνίδι έως το 2024, αρχίζοντας από το 2019.

Είναι ώρα για δράση».

Οι στόχοι της UEFA, μεταξύ άλλων, μέχρι το 2024 είναι να:

- Φτάσουν τα μέλη των γυναικών ποδοσφαιριστών στην UEFA τα 2.5 εκατομμύρια.

- Αυξήσει την αξία και την ποιότητα των διοργανώσεων του EURO αλλά και του Champions League γυναικών.

- Να διπλασιάσει την γυναικεία εκπροσώπηση σε όλα τα σώματα της UEFA.

Από την πλευρά της, η Ναντίν Κέσλερ, επικεφαλής της UEFA για το γυναικείο ποδόσφαιρο δήλωσε: «Η καμπάνια αυτή θα επιταχύνει και θα καινοτομήσει τόσο πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο που κάθε γυναίκα θα θέλει να ασχοληθεί με αυτό είτε ως παίκτρια, προπονήτρια, διαιτητής ή φίλαθλος.

Κάθε κορίτσι, ανεξαρτήτως ταλέντου, αξίζει μια θέση στο ποδόσφαιρο και την πιθανότητα να πετύχει το απίθανο χωρίς όρια.

Είναι το άθλημα που μπορεί να σπάσει κάθε πολιτισμικό και κοινωνικό στερεότυπο».

Στο βίντεο που γυρίστηκε στο πλαίσιο της προώθησης της καμπάνιας πρωταγωνιστούν η νικήτρια της Χρυσής Μπάλας του 2018 και κάτοχος 5 ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων με τη Λιόν Άντα Χέγκερμπεργκ, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο Χάρι Κέιν και ο Ρουμέλου Λουκάκου:

What is #TimeForAction?

How does it relate to the new @UWCL format?

Why is it so important for women's football?

— UEFA (@UEFA) December 5, 2019