Απίθανο κοντρόλ στον αέρα στον μικρό τελικό του Μουντιάλ Γυναικών! (vid)

Η 25χρονη παίκτρια που αγωνίζεται στην επίθεση και ανήκει στη Λυών σε συλλογικό επίπεδο, έκανε μια από τις καλύτερες ενέργειες του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, στην ήττα (2-1) της ομάδας του Φιλ Νέβιλ από τις Σουηδέζες στον μικρό τελικό.

Από δεξιά, έγινε στόχος μακρινής μπαλιάς και δεν είχε κανένα πρόβλημα να την κατεβάζει με άνεση, «κολλώντας» της στο πόδι της για να σπρώξει ακριβώς μπροστά της σε ένα κοντρόλ για... σεμινάριο.

We are all so quick to judge the mistakes in women’s football, so hoping this touch gets just as much attention. pic.twitter.com/ARqmmwfzSr

— Football HQ (@FootbaII_HQ) July 7, 2019