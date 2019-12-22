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Ισόπαλο το ντέρμπι Ιωνικού - Βέροιας, τελευταία η Καλαμάτα!

Ισόπαλο το ντέρμπι Ιωνικού - Βέροιας, τελευταία η Καλαμάτα!

Ισόπαλο το ντέρμπι Ιωνικού - Βέροιας, τελευταία η Καλαμάτα!

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι στη Νίκαια ανάμεσα σε Ιωνικό και Βέροια, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Νέα ήττα για την Καλαμάτα από την Ιεράπετρα και πλέον βρίσκεταισ την τελευταία θέση! Νίκες για Ιάλυσο, Καβάλα, Διαγόρα, ισοπαλία για Αιγάλεω και Τρίγλια.

Ιωνικός - Βέροια 0-0

 

Ιάλυσος - Θεσπρωτός 1-0

 

Καλαμάτα - Ιεράπετρα 2-3

 

Αιγάλεω - Τρίγλια 1-1

 

Καβάλα - Ολυμπιακός Βόλου 2-0 

 

Ασπρόπυργος - Διαγόρας 0-3

 

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