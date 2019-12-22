Ισόπαλο το ντέρμπι Ιωνικού - Βέροιας, τελευταία η Καλαμάτα!

Ιωνικός - Βέροια 0-0
Ιάλυσος - Θεσπρωτός 1-0
Καλαμάτα - Ιεράπετρα 2-3
Αιγάλεω - Τρίγλια 1-1
Καβάλα - Ολυμπιακός Βόλου 2-0
Ασπρόπυργος - Διαγόρας 0-3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
LIVE
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
LIVE
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 2vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ 4
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
LIVE
LECCE 0vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 1
LIVE
ΠAΡΜΑ 0vs
ΜΠΡΕΣΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 5vs
ΜΙΛΑΝ 0
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
LIVE
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0
PADERBORN 07 -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 122vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 107vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 125vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 102vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 109vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 134
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 106
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
LIVE
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 1vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 2vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0vs
ΒΕΡΟΙΑ 0
LIVE
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 1vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
BAXI MANRESA 79vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 91vs
ΜΟΥΡΘΙΑ 70
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ORIORA PISTOIA 91vs
VL PESARO 79
SASSARI -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
REGGIANA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ALMA TRIESTE -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
LIVE
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 30vs
GAZIANTEP 19
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 89vs
BANDIRMA B.I.K. 79
ΤΕΛΙΚΟ
AFYON BELEDIYE 81vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 69
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
OGM ORMANSPOR -
ΠΑΟΚ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΝΑΟΥΤΙΚΟ -vs
ABC-RN -
Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι στη Νίκαια ανάμεσα σε Ιωνικό και Βέροια, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Νέα ήττα για την Καλαμάτα από την Ιεράπετρα και πλέον βρίσκεταισ την τελευταία θέση! Νίκες για Ιάλυσο, Καβάλα, Διαγόρα, ισοπαλία για Αιγάλεω και Τρίγλια.
Ιωνικός - Βέροια 0-0
Ιάλυσος - Θεσπρωτός 1-0
Καλαμάτα - Ιεράπετρα 2-3
Αιγάλεω - Τρίγλια 1-1
Καβάλα - Ολυμπιακός Βόλου 2-0
Ασπρόπυργος - Διαγόρας 0-3