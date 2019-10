Κύπελλο Αγγλίας: Οριστική διακοπή σε ματς λόγω ρατσιστικής επίθεσης! (vid)

Οπαδοί της Γιόβιλ άρχισαν να πετούν αντικείμενα και να εξαπολύουν ρατσιστικές ύβρεις στον αντίπαλο τερματοφύλακα, Βάλερι Ντάγκλας Παγιέτα, όταν η ομάδα τους κέρδισε πέναλτι στο 64ο λεπτό.

Ο Μέρφι εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα, με τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων να είναι ιδιαίτερα επηρεασμένος απ' όσα ρατσιστικά είχε ακούσει.

Ο αρχηγός της Γιόβιλ πήγε να μιλήσει στους οπαδούς, όμως, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αποχώρησαν για τ' αποδυτήρια. Η προσπάθεια ν' απομακρυνθεί ο κόσμος απέτυχε καθώς οι οπαδοί ήταν κάθετα αρνητικοί στο σενάριο της αποχώρησής τους κι έτσι αποφασίστηκε η οριστική διακοπή του ματς.

Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων επέστρεψαν πολύ αργότερα στον αγωνιστικό χώρο όλοι μαζί, σε ένδειξη σύμπνοιας και αλληλεγγύης, μήπως και καταφέρουν να περάσουν κάποιο μήνυμα...

The players of both sides return to the pitch as a show of solidarity. #YTFC pic.twitter.com/yAlV44MYrf

— Yeovil Town FC (@YTFC) October 19, 2019