Ο Μπερμπάτοφ αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του! (vids)

Σαν σήμερα, 19 του Σεπτέμβρη το 2009, ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ διέλυε τη Λίβερπουλ πετυχαίνοντας χατ-τρικ, χαρίζοντας έτσι τεράστια νίκη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» με 3-2. Επειτα απο μια δεκαετία ακριβώς, ο σπουδαίος Βούλγαρος ποδοσφαιριστής (Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Γιουνάιτεντ, Φούλαμ, Μονακό, ΠΑΟΚ) ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την αγωνιστική δράση.

«Σε αυτή την ξεχωριστή μέρα σήμερα, εάν δεν ξέρετε γιατί, ελέγξτε την ιστορία, αποφασίζω να μοιραστώ αυτή την επιλογή, την οποία προετοίμαζα πριν από λίγο, αλλά δεν ... Δεν ξέρω γιατί. .. Ξέρω ότι μερικοί από εσάς ήδη σκεφτήκατε πως έχω αποσυρθεί ήδη γιατί δεν έπαιζα, αλλά προσπάθησα πέρσι να βρω κάποια ομάδα. Έτσι, κάποιος μου είπε ότι πρέπει να πω κάτι, και βλέποντας ότι οι άνθρωποι με ρωτούσαν, ειδικά πίσω στο σπίτι, πρέπει να δώσω ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα! Έτσι, έφτασα εδώ!

Το τελευταίο μου παιχνίδι ήταν πριν ένα χρόνο, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να σταματήσω. Εφτασε η ώρα να πω αντίο σε μια μεγάλη σταδιοδρομία 20 ετών. Θα χάσω, θα χάσω τα πάντα! Τα παιχνίδια, τις προπονήσεις, τους στόχους, την προετοιμασία, την πίεση, τους συμπαίκτες μου, τους πανηγυρισμούς των οπαδών στα γκολ μου. Ξέρω πως μερικές φορές δεν ήταν εύκολα, αλλά έδωσα τα πάντα στις ομάδες που αγωνίστηκα. Ελπίζω όλοι να απόλαυσαν το παιχνίδι μου και όλα όσα έδωσα στο γήπεδο. Θα χάσω τα πάντα γιατί μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο, αλλά είμαι σίγουρος πως δεν θα με ξεχάσει. Ευχαριστώ» ήταν το αποχαιρετιστήριο του μήνυμα!

Dimitar Berbatov has announced his retirement

We will never forget his legendary finishing in the #PL, including thisgoal haul for @ManUtd against Blackburn pic.twitter.com/0Rzg4efUy9

Premier League (@premierleague) September 19, 2019