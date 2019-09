Ρέιντζερς: Πέθανε ο Φερνάντο Ρίκσεν (pic)

Από τον Ιούνιο έλεγε ότι χάνει τη μάχη αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Λάθος. Κάθε μέρα διέψευδε και τον ίδιο του τον εαυτό κερδίζοντας χρόνο. Ο άλλοτε άσος της Ρέιντζερς, Φερνάντο Ρίκσεν, εν τέλει απεβίωσε στις 18/9 βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του κι αυτή των «διαμαρτυρόμενων».

«Το σώμα δεν δουλεύει πια και το μυαλό σου λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Σταδιακά χάνεις την ομιλία σου, μετά τα πόδια σου αρχίζουν να τρέμουν και στο τέλος δεν μπορείς να τα αισθανθείς και πέφτεις, εξου και τα σημάδια που έχω.

Το μυαλό σου, ωστόσο, μπορεί και αντιλαμβάνεται τα πάντα. Το πιο δύσκολο για εμένα είναι ότι έχασα την ανεξαρτησία μου και τώρα ζητώ βοήθεια. Αυτό είναι το πιο δύσκολο για εμένα. Μέχρι και τώρα έχω ελπίδα ότι ίσως να είμαι ο πρώτος που θα νικήσει τη νόσο, όμως ταυτόχρονα είμαι και ρεαλιστής.

Ξέρω ότι ο χρόνος μου τελειώνει. Το μόνο που έχω να κάνω είναι συνεχίσω να μάχομαι, αν και κάποιες φορές μου είναι αδύνατο», έλεγε ο Ρίκσεν στα μέσα Ιουνίου.

Ελεγε πως του ήταν αδύνατον να παλεύει. Όμως, το έκανε τόσο γενναία δίνοντας μαθήματα σε όλους μας.

Πήρε τα πάντα με Ρέιντζερς και Ζενίτ

Ο Ρίκσεν γεννήθηκε στις 27/7 του 1976 στο Λίμπουργκ της Ολλανδίας.

Το 1994 έγινε επαγγελματίας στην Φορτούνα Σίταρντ και το 1997 πήγε στην Άλκμααρ για να μετακομίσει στο 2000 στην Ρέιντζερς.

Το 2006 αγωνίστηκε δανεικός στην Ζενίτ και το 2010 επέστρεψε στην ομάδα όπου ξεκίνησε την καριέρα του, την Φορτούνα Σίταρντ.

Από το 2000 έως το 2003 έπαιξσε 12 φορές με τα χρώματα της εθνικής Ολλανδίας.

Στυην καριέρα του κατέκτησε με την Ρέιντζερς: τρεις φορές το πρωτάθλημα, 2 το Κύπελλο κι άλλες 2 το League Cup Σκωτίας.

Με την Άλμααρ πανηγύρισε το πρωτάθλημα τη σεζόν 1997-1998 και με τη Ζενίτ πήρε τα πάντα σχεδόν κατακτώντας το ρωσικό πρωτάθλημα, το Κύπελλο, το UEFA και το Super Cup.

Rangers is deeply saddened to announce that former player Fernando Ricksen passed away this morning following his battle with motor neurone disease.

— Rangers Football Club (@RangersFC) September 18, 2019