Αποβλήθηκε, χρειάστηκε... Αστυνομία για να βγει απ' το γήπεδο και του επιτέθηκε οπαδός! (vid)

Το ματς βρισκόταν στο 82ο λεπτό όταν ο Ρουμάνος αμυντικός των φιλοξενούμενων στη Σόφια (2-0 νίκη για τη Λουντογκόρετς), Μότι, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και αφού για λίγο διαμαρτυρήθηκε στον ρέφερι, άρχισε το... πανηγύρι.

Ο κόσμος πετούσε αντικείμενα και ο ποδοσφαιριστής προκάλεσε δείχνοντάς τους να σωπάσουν.

Άνθρωποι της Αστυνομίας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να τον βοηθήσουν ν' αποχωρήσει και ένας οπαδός βρέθηκε πάνω από τη φυσούνα και την τρύπησε πέφτοντας μέσα, στην προσπάθειά του να κλωτσήσει τον ποδοσφαιριστή!

Surreal stuff in Bulgaria!!! Romanian defender Moti gets sent off, then has to leave the pitch under police escort!!! Fan JUMPS on the tunnel to kick him!!! Incredible scenes in tonight's derby between Levski and Ludogorets!!!! pic.twitter.com/TNTF03zhgP

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 14, 2019