Εκνευρίστηκε κι έφυγε από συνέντευξη ο πρόεδρος της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας!

Έπειτα απ' όσα κυκλοφόρησαν για προσφορά 25 δισεκατομμυρίων από κονσόρτιουμ το οποίο αποσκοπεί στην απόλυτη αναδιαμόρφωση του ποδοσφαιρικού χάρτη και των μεγάλων διοργανώσεων δημιουργώντας ένα τουρνουά όπως το Nations League αλλά σε παγκόσμια κλίμακα, ο Γκρίντελ δεν θέλησε να μιλήσει και ήταν αρκετά αγενής...

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο αρνήθηκε να δεχθεί ερωτήσεις και παρά την απόλυτη ευγένεια του δημοσιογράφου, ο πρόεδρος της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας αποχώρησε...

That awkward moment when the German FA President #Grindel storms out of a DW exclusive interview.

Too many uncomfortable questions?

Full interview on FIFA, UEFA and a proposed Club World Cup: https://t.co/M0JNKKVmrp pic.twitter.com/VH9rTpy0ws

— DW Sports (@dw_sports) March 13, 2019