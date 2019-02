Στο 39ο λεπτό με το ματς στο 1-0, η Κραϊόβα κέρδισε πέναλτι, αλλά από το τεχνικό τιμ έδωσαν εντολή στον Ιταλό γκολκίπερ Πιλιατσέλι να το εκτελέσει καθώς τις πέντε προηγούμενες φορές οι παίκτες της ομάδας είχαν αστοχήσει από την άσπρη βούλα!

Ο Πιλιατσέλι όντως εκτέλεσε το πέναλτι και μάλιστα ευστόχησε για την Κραϊόβα, η οποία πάντως έχασε το ματς με 3-2.

Craiova missed 5 penalties this season. So, for the most important game of the year, they asked Italian goalkeeper Pigliacelli to take it. Amazing. pic.twitter.com/P3RWmg2wzQ

— Emanuel Roşu (@Emishor) 24 Φεβρουαρίου 2019