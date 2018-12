Στην πρώτη του εμφάνιση το 2006 για τη Χρυσή Μπάλα ο Λιονέλ Μέσι είχε πάρει τη 17η θέση, ενώ ένα χρόνο αργότερα σκαρφάλωνε στην 3η θέση! Από τότε έπαιζε στο 1-2, έχοντας πέντε κατακτήσεις! Ωστόσο, η αποψινή βραδιά δεν κύλησε ευχάριστα για τον Αργεντίνο σταρ, ο οποίος βρέθηκε στην 5η θέση.

Lionel Messi is 5th of the #ballondor pic.twitter.com/3Q97B8nEtF

— #ballondor (@francefootball) December 3, 2018