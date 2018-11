Κατέβασε, ντρίμπλαρε και έβγαλε... απίθανη μπαλιά για γκολ ο Μπονούτσι! (vid)

Ο διεθνής αμυντικός της Γιουβέντους, από βολέ του αντίπαλου τερματοφύλακα κατέβασε τη μπάλα, περίμενε να τρέξει πάνω του ο επιθετικός για να τον πιέσει και με τεράστια άνεση και την κίνηση του σώματός του κατάφερε ν' απελευθερωθεί.

Είδε την κίνηση στο χώρο, έκανε τη μπαλιά με το εξωτερικό φάλτσο και θα μπορούσε μέχρι να πιστωθεί και την ασίστ, ωστόσο, η ευκαιρία χάθηκε...

Δείτε το βίντεο:

I want to take this moment to say look at what the hell Bonucci just did. Then the final outside of the boot ball. I need to go for a walk. pic.twitter.com/6N7XIeDOvg

— Miriti Murungi (@NutmegRadio) November 20, 2018