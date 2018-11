Πρωταθλήτρια Σουηδίας για πρώτη φορά μετά το 2009 ανακηρύχθηκε η ΑΙΚ Στοκχόλμης. Η ομάδα της πρωτεύουσας κέρδισε με 1-0 εκτός έδρας την Κάλμαρ και τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας τη Νόρκεπινγκ στη δεύτερη θέση. Αυτός είναι ο 12ος τίτλος για την ΑΙΚ, που περίμενε 9 χρόνια για αυτή τη στιγμή.

The goal of Jansson that gives virtually the title of Allsvenskan to AIK.

Insane. pic.twitter.com/kK9bDNm6Sf

