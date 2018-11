Διαμαρτυρήθηκε... ξαπλώνοντας να κοιμηθεί στην περιοχή του ο Κάρολ! (vid)

Η Λίνφιλντ ηττήθηκε με σκορ 2-1 στο ματς του Σαββάτου και ο Κάρολ βαρέθηκε την τακτική των αντιπάλων του που προσπάθησαν με νύχια, δόντια και πολλές καθυστερήσεις να ροκανίσουν χρόνο μέχρι να φτάσουν στη νίκη.

Έτσι, ο 41χρονος τερματοφύλακας... ξάπλωσε να κοιμηθεί στην περιοχή του, δείχνοντας πόσο καθυστερούσε κάθε στιγμή να συνεχιστεί το ματς!

Set your alarms for the Irish League Show later this evening!

Roy Carroll takes a quick nap while waiting for the game to be restarted with @OfficialBlues pushing for an equaliser against @ColeraineFC #IrishLeagueBehaviour #BBCIrishPrem pic.twitter.com/e18sQWDfL6

— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) November 11, 2018