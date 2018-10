Στη Χιμπέρνιαν ο Μαυρίας! (Vid)

Ποδοσφαιρική στέγη στη Σκωτία και τη Χιμπέρνιαν για τον Χάρη Μαυρία, ο οποίος καλείται να αρπάξει την ευκαιρία και να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που υπέγραψα με τη Hibs. Ανυπομονώ να παίξω, είναι μεγάλη ομάδα με ποιοτικό υλικό. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσω την ομάδα. Θα δουλέψω πολύ σκληρά για να κερδίσω μια θέση στην ενδεκάδα. Από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, είδα ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η οργάνωση είναι εκπληκτική και το ποδοσφαιρικό περιβάλλον κορυφαίας ποιότητας. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που έχω την ευκαιρία να παίξω σε αυτή την ομάδα» τόνισε ο 24χρονος εξτρέμ που υπέγραψε μέχρι τον Γενάρη του 2019, αλλά με προοπτική ανανέωσης.

Hear the thoughts of our latest recruit, including some handy help on pronounciation, on Hibs TV:

➡️ https://t.co/D1tRpmsPYv pic.twitter.com/z36Y4WEKLn

— Hibernian FC (@HibernianFC) October 17, 2018