Επανεμφανίστηκε με τρομερό γκολ ο... ήρωας της Πορτογαλίας στο Euro 2016 (vid)

Ο Πορτογάλος επιθετικός που σ' εκείνον τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είχε περάσει στο ματς στο 79' και είχε σκοράρει με δυνατό χαμηλό σουτ στο 109' της παράτασης, βρήκε δίχτυα με εκπληκτικό τρόπο για να διαμορφώσει το 2-2 για λογαριασμό της Λοκομοτίβ Μόσχας κόντρα στη Μπάλτικα, για το ρωσικό Κύπελλο.

Το ματς οδηγήθηκε στο εξτρά ημίωρο κι εκεί να πανηγύρισε την πρόκριση με το τελικό 3-2.

Δείτε το γκολ του:

Remember Eder? Portuguese hero who won them the Euro 2016. He scored this goal for Lokomotiv Moscow yesterday. You won’t see many better than this pic.twitter.com/HlyFvJ1qwn

