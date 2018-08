Απίθανο! Κόουτς κάνει τάκλιν σε αντίπαλο και σώζει την ομάδα του (vid)

Απίθανα πράγματα στη Β' κατηγορία της Ρουμανίας ανάμεσα στην Τσίντια και την Αργκες (1-1). Προπονητής έκοψε τον αντίπαλο εξτρέμ με... τάκλιν τη στιγμή που έβγαινε στην αντεπίθεση. Ο ίδιος δικαιολογήθηκε πως ήταν πίσω από τη γραμμή, αλλά δεν έπεισε και αποβλήθηκε. Πάντως, ο Εμίλ Σαντόι (βετεράνος αμυντικός) είχε πετύχει τον στόχο του.

When a manager gets sent off for a FOUL on a player. Fabulous Romania strikes again. Just amazing. pic.twitter.com/Xs0jNOSC0U

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 25, 2018