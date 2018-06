Μουντιαλικό γκολ από κορίτσι στην Ιρλανδία! (vid)

Κουτίνιο, Μόντριτς και Κρόος έβαλαν γκολάρες!

Η 16χρονη που θα δείτε δεν παίζει σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν συμμετέχει στο Μουντιάλ, ούτε φοράει τη φανέλα κάποιας μεγάλης ομάδας.

Μπορεί να καμαρώνει όμως για το πανέμορφο τέρμα που πέτυχε. Ο λόγος για την Κatelyn Keogh της Midlands U16 που κόντρα στην ΜGL, αφού πέρασε την μπάλα πάνω από την αντίπαλό της στη συνέχεια την έστειλε να προσγειωθεί στα αντίπαλα δίχτυα.

You wont see many better goals this summer!

What a strike from Midlands Under-16 player Katelyn Keogh against the MGL in the #GaynorTournament earlier today pic.twitter.com/94mpY5S6VS

— FAIreland (@FAIreland) June 23, 2018